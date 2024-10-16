Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'nde yetiştirilen safranlar çiçek açtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" Safranova'da 16 dekar alanda yetiştirilen safranlar çiçek açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçede safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi devam ediyor.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu proje kapsamında, ilçede 2 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile 55 dekarlık bahçe oluşturuldu.