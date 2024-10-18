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        Karabük'te emekli olan 30 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

        Karabük'te emekli olan 30 yıllık sınıf öğretmeni Nurcan Çapraz için okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:49
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        Karabük'te emekli olan 30 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı
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        Karabük'te emekli olan 30 yıllık sınıf öğretmeni Nurcan Çapraz için okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Beşbinevler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, 24 yıldır aynı okulda görev yapan ve emekliye ayrılan 65 yaşındaki Çapraz için veda programı hazırladı.

        Öğrenciler, son dersin ardından Çapraz'ı koridorlardan alkışlar eşliğinde uğurladı.

        Gördüğü manzara karşısında duygulanan Çapraz, öğrencileriyle vedalaştı.

        Uzun süre alkışlanan Çapraz, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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