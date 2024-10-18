Karabük'te emekli olan 30 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

Karabük'te emekli olan 30 yıllık sınıf öğretmeni Nurcan Çapraz için okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Beşbinevler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, 24 yıldır aynı okulda görev yapan ve emekliye ayrılan 65 yaşındaki Çapraz için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son dersin ardından Çapraz'ı koridorlardan alkışlar eşliğinde uğurladı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan Çapraz, öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Çapraz, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.