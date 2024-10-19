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        Karabük'te Tapu ve Kadastro hizmet binasının inşaatı yeniden başlayacak

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, daha önce yapımı durdurulan Tapu ve Kadastro hizmet binasının inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yeniden başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:41
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        Karabük'te Tapu ve Kadastro hizmet binasının inşaatı yeniden başlayacak
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, daha önce yapımı durdurulan Tapu ve Kadastro hizmet binasının inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yeniden başlayacağını bildirdi.

        TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı da olan Şahin, yaptığı açıklamada, 2018'de ihalesi yapılan ancak yüklenici firmadan kaynaklanan nedenlerden 2021'de feshedilen Tapu ve Kadastro hizmet binası yapım işini AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile takip ettiklerini, girişimleri sonucunda ihalenin önceki gün yeniden yapıldığını belirtti.

        Bir süredir atıl kalan inşaatın en kısa sürede başlayacağını aktaran Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karabük ili merkez ilçesi Tapu ve Kadastro hizmet binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi önceki gün yeniden ihale edildi. İhaleyi bir yüklenici firma aldı.10 günlük itiraz süresinin ardından firmaya yer teslimi yapılacak ve hiç vakit kaybetmeden inşaat başlayacak. Yer tesliminden itibaren 400 gün içinde bina tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

        Karabük'e hizmet getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm yetkililere minnettar olduklarını kaydetti.

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