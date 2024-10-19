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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Karabük'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "2025'ten sonra 2026'da artık tek haneli enflasyon rakamlarına doğru gideceğiz. Makro göstergeler, Türkiye'nin büyümesi bunu gösteriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:21 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:27
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Karabük'te konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "2025'ten sonra 2026'da artık tek haneli enflasyon rakamlarına doğru gideceğiz. Makro göstergeler, Türkiye'nin büyümesi bunu gösteriyor." dedi.

        Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Safranbolu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Demiröz, ülkede yaşam kalitesinin ve hayat standardının bundan sonra nasıl daha yukarıya çıkarılacağının mücadelesini vereceklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir lider olduğunu belirten Demiröz, "Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran bir lider." ifadesini kullandı.

        - "2025'te herkes rahat bir nefes almaya başlayacak"

        Demiröz, Kovid-19 salgınının yaşandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "Bir savaş yaşandı. En son da maalesef bizi üzen 'asrın felaketi' dediğimiz depremi yaşadık. Dünyanın hiçbir yerinde bu dayanışmayı gösteren başka bir millet yok. Sıkıntılar çektik. Ekonomik sıkıntılarımız kesinlikle var, bunu kabullenmemek mümkün değil. Ankara'da gece gündüz yapılan çaba, ekonomik sıkıntılarımızı gidermek üzerine kuruluyor. Yapılan bütün hesaplamalar ona göre yapılıyor. Çok değil bir senemiz kaldı. Sıkıntılı bir senemiz. 2025'te herkes rahat bir nefes almaya başlayacak."

        Dezavantajlı gruplar için çalışmalar yapıldığını dile getiren Demiröz, "Tabii öncelikle dezavantajlı grup dediğimiz emeklilerimiz, esnafımız, işçimiz ve memurlarımız. Memurlarımıza biraz soluk aldırdık. Bundan sonra yapacağımız şey özel sektörü cazip hale getirerek özel sektörde çalışan kardeşlerimizin gelir düzeyini artırmak. Fiyat istikrarı 2 yılda bozuldu ama makro planda Türkiye'nin göstergeleri 2024 sonundan itibaren sistematik olarak rayına girecek." ifadelerini kullandı.

        Demiröz, enflasyonu düşürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "2025'ten sonra 2026'da artık tek haneli enflasyon rakamlarına doğru gideceğiz. Makro göstergeler, Türkiye'nin büyümesi bunu gösteriyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen satın alma paritesine göre dünyada 11. ülke olarak yerimizi koruyoruz. En büyük ekonomi olarak da 17. sıradaki yerimizi yine koruyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret eden Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Güneyimizde bir terör devleti var, devlet değil. Amerika'nın oraya koyduğu terörist bir devlet mi dersiniz ne derseniz deyin. Adamlar, 1947'den beri Orta Doğu'yu meşgul ediyorlar. Kendilerinin bir şeyi yok ama ağa babaları ve onun destekçileri, Avrupa Birliğindeki diğer ülkeler bu şımarık çocuğu Orta Doğu'nun başına bela ettiler. İnsafsız, gözü doymayan bir devlet. Onu kurarken de etrafını zayıflattılar. Ürdün'ü ve Lübnan'ı kurdular. Ufacık ufacık devletler. Suriye'yi ve Irak'ı parçaladılar. İsrail'i durduracak başka kimse kalmadı. Adım adım yaklaştılar. Tek ülke Türkiye. Türkiye gereğini yaptı, dik duruyor. Savaşsan bile artık her şey bu zamanda masa başında."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "Bilsek ki bir başka parti Türkiye'yi yönetebilse biz de gönül huzuruyla bıraksak. Vallahi yapamazlar. İstanbul'u görüyorsunuz. Bir iş yaptığını söyleyin Allah aşkına. Gelin görün felaket. İzmir'e girilmiyor. Denizde balıklar bile nefes alamıyor. Yapamazlar bunlar." şeklinde konuştu.

        Kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Kaplan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile partililer katıldı.

        Kongrenin ardından Demiröz, Karabük Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Çetinkaya ile görüştü.

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