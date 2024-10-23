AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Çetinkaya ve Salt, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta ulaşım olmak üzere sağlık, sanayi, çevre, spor, adalet, yerel yönetim ve birçok konuda yapımı süren ve planlanan projeleri arz ettiklerini bildiren Salt, şunları kaydetti: