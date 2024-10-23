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        AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:22
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        AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi'nde 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıya katılan Çetinkaya ve Salt, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başta ulaşım olmak üzere sağlık, sanayi, çevre, spor, adalet, yerel yönetim ve birçok konuda yapımı süren ve planlanan projeleri arz ettiklerini bildiren Salt, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımıza 8. olağan ilçe kongrelerimizi başarıyla tamamladığımızı ve şimdi büyük heyecanla il kongremize hazırlandığımızı ilettik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı Karabük'e davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi Karabük'e olan özel ilgisini ve desteğini bir kez daha dile getirdi, Karabük'ümüze selamlarını iletti. Kıymetli vakitlerini bize ayırdıkları için şehrim ve hemşehrilerim adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

        Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel de katıldı.

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