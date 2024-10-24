Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeselinin gösterimi yapıldı

        Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeseli izleyicisiyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeselinin gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeseli izleyicisiyle buluştu.

        Karabük Sosyolojik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında desteklenen belgeselin gösterimi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Karabük Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün her yıl derneklere hibe desteğinde bulunduğunu belirtti.

        "Bir Gönüllülük Hikayesi" projesinin destek almaya hak kazandığını vurgulayan Erdoğan, "Nüfusa oranla dernek sayısında Türkiye birincisiyiz. Niceliksel üstünlüğü, nitelikle doldurmayı arzu ediyoruz. Bu alanda çalışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

        Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Sağır da bugüne kadar sosyolojik olarak birçok sahaya girdiklerini belirterek, sivil toplumun en zor sahalardan biri olduğunu, çalışmayı hazırlarken zorlandıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından belgesel gösterimi yapıldı.

        Daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine plaket verildi.

        Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emre Erakçaoğlu ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde konuşuyor
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Karabük Üniversitesinin sürdürülebilirlik raporu yayımlandı
        Karabük Üniversitesinin sürdürülebilirlik raporu yayımlandı
        AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
        AK Parti Karabük heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
        Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralandı
        Evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralandı