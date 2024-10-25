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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Şen'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:31
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Şen'in cenazesi toprağa verildi.

        Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Şen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şen'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Kayabaşı Merkez Camisine getirildi.

        Burada düzenlenen törende, Şen'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Beşbinevler Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - KBÜ ile KARDEMİR işbirliği yapacak

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında Teknokent, Prototip Merkezi ve AR-GE işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir işbirliği alanlarını genişletmek için bir araya geldi.

        Toplantıda, KBÜ tarafından KARDEMİR'de gerçekleştirilecek projelerin üretim ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi, Teknokent, Prototip Merkezi ve AR-GE projeleri ele alındı.

        Demir üretimi, çelik üretimi, katılaşma ve haddeleme proseslerinde simülasyon ile iyileştirme çalışmalarında işbirliği yapılmasına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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