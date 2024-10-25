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        KARDEMİR "Sizing Block" yatırımıyla rekabet gücünü artıracak

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:37
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        KARDEMİR "Sizing Block" yatırımıyla rekabet gücünü artıracak
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

        Şirketten yapılan açıklamada, KARDEMİR'in 4 Ekim'de Çubuk ve Kangal Haddehanesi'nde gerçekleştirdiği planlı duruş ile katma değeri yüksek mamul üretim kapasitesini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek adına önemli bir adım attığı belirtildi.

        "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, sanayi alanında yapılan yatırımlarla yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirilen Sizing Block yatırımıyla dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Şirketimiz, Sizing Block teknolojisi yatırımıyla özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, 2016'da yıllık 700 bin ton kapasiteyle faaliyete geçen Çubuk ve Kangal Haddehanesi'nin KARDEMİR'in katma değerli ürünler üretme vizyonunun önemli bir parçası olarak kurulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

        "Bu tesiste, imalat sanayisinin temel girdisi olarak ince kangal (5,5-25 milimetre), kalın kangal (20-56 milimetre), yüksek kaliteli yuvarlak çubuk (20-100 milimetre) ve nervürlü inşaat çeliği gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Yeni Sizing Block teknolojisi ise haddeleme sürecinde ürünlerin boyut doğruluğunu önemli ölçüde artırarak, daha hassas ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünler üretme imkanı sunacaktır."

        KARDEMİR'in Sizing Block yatırımıyla Türkiye'de üretilmeyen katma değerli ürünlerin üretimine katkı sağlayarak sektörde önemli bir boşluğun doldurulmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu yatırımla, ihracatın artırılması ve ülkemizin dış ticaret konumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ithal ikame ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Katma değerli ürün üretimi, dış pazarlarda rekabet gücünü artırmanın yanı sıra enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli faydalar sağlayacaktır." bilgisi verildi.

        Sizing Block yatırımıyla kalite ve müşteri memnuniyetini etkileyen sorunların giderilmesi, üretim kesintilerinin minimize edilmesi ve kalite sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu iyileştirmelerin KARDEMİR'in hem iç hem de dış pazardaki rekabet gücünü artırmasına ve pazar payını genişletmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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