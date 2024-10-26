Karabük'te restoranda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Konarı köyü yakınlarındaki restoranın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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