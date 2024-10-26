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        Karabük'te restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:54
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        Karabük'te restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Konarı köyü yakınlarındaki restoranın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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