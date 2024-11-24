Karabük'te devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki 2 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük-Ovacık kara yolunda seyreden Karayolları 153. Şube Şefliğine ait E.Ö. idaresindeki 35 AK 260 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, göreve gittiği sırada merkeze bağlı Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki görevli E.T. yaralandı.

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