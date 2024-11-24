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        Karabük'te devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:30
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        Karabük'te devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karabük-Ovacık kara yolunda seyreden Karayolları 153. Şube Şefliğine ait E.Ö. idaresindeki 35 AK 260 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, göreve gittiği sırada merkeze bağlı Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki görevli E.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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