Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Karabük'te kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.
Karabük'te kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
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