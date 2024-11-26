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        Karabük'te sansar cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te görülen sansar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:15
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        Karabük'te sansar cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te görülen sansar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kartaltepe Mahallesi'nde bir kişi, sokakta gezinen sansar gördü.

        Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kayıtlarda, mahallede gezinen sansarın kovadan su içmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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