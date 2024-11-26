Karabük'te sansar cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'te görülen sansar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te görülen sansar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kartaltepe Mahallesi'nde bir kişi, sokakta gezinen sansar gördü.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kayıtlarda, mahallede gezinen sansarın kovadan su içmesi yer alıyor.
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