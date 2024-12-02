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        Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:32
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        Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        A.Ü. idaresindeki 06 BRY 887 plakalı panelvan, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde R.B.Ö. yönetimindeki 78 AG 951 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki H.E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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