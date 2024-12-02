Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük'te panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
A.Ü. idaresindeki 06 BRY 887 plakalı panelvan, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde R.B.Ö. yönetimindeki 78 AG 951 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki H.E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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