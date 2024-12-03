AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, AK Parti'nin son 22 yılda engellilere yönelik hayata geçirdiği yasal düzenlemeler, projeler ve sunduğu desteklere değindi.

Engellilerin, her alanda daha güçlü bir şekilde var olmalarını sağladıklarına işaret eden Şahin, "Sadece bu yıl, yani 2024 yılında 100 engelli vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla Karabük'ümüzde işe yerleştirdik. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.