Kurulumu süren Eskipazar OSB'de 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor

ORHAN KUZU - Karabük'te altyapı çalışmaları devam eden Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 73 parseldeki sanayi kuruluşları faaliyete geçtiği zaman 6 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Eskipazar ilçesinde 344 hektar alana kurulan Eskipazar OSB, düz arazi yapısı, içinden demir yolu geçmesi ve kara yoluna sınır olması özellikleriyle lojistik avantajlar sağlıyor.

Filyos Limanı'na yaklaşık 145 kilometre mesafede bulunan ve yer aldığı bölgeden doğal gaz boru hattı geçen Eskipazar OSB'de birkaç ay sonra ilk üretimin yapılması planlanıyor. Kuruluşlar tam kapasiteyle faaliyetlerine başladığında da OSB'nin 6 bin kişiye geçim kapısı oluşturması bekleniyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Eskipazar ilçesinde Ankara-Karabük kara yolunun hemen kenarında, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır altyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Yavuz, "Yollarımızın açılması tamamlandı. Şu anda altyapıyla ilgili kanalizasyon, elektrik gibi çalışmalar devam ediyor. Bununla doğal gaz ihalemizi yaptık. Doğal gaz çalışmalarına da yakın zamanda başlanmış olacak." dedi. Yavuz, Eskipazar OSB'de yaklaşık 73 sanayi parselinin bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunların tahsis işlemleri başladı. Şu anda parsellerimizin tamamı doldu. Hatta bir yatırımcımız yatırımlarına da başladı. Belki bundan 3-5 ay sonra ilk üretimi Eskipazar OSB'de yapmış olacağız. Aslında Eskipazar Organize Sanayi Bölgemiz, Karabük'ün sanayi hamlesi ve yolculuğuna yeni bakış getirecek. Yeni hedefler ortaya koymuş olacak. Bölgenin sanayi kapasitesine bu anlamda çok ciddi katkılar sağlayacak."

Eskipazar OSB'nin bulunduğu konumun önemine dikkati çeken Yavuz, "Hemen devlet demir yollarının kenarında bir lokasyon. Ülkemizde bugün kurulu bulunan organize sanayi bölgelerimizin sadece 14'ünün içerisinden demir yolu geçiyor. Eskipazar Organize Sanayi Bölgemizin içinden demir yolu geçiyor. Bu anlamda çok kıymetli." diye konuştu. - "İstihdam noktasında beklentilerimiz çok büyük"

Yavuz, bölgenin kara yolu ulaşımı açısında da çok güzel bir noktada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Orta Karadeniz'i Batı'ya bağlayan Samsun yolu, hem Gerede otobanına yakın noktada bulunmasıyla avantajı var. Yine Filyos Limanı kullanıma açıldığı zaman denize ulaşım noktasında da güzel lokasyonda. Yanı başında çalışmalarına başladığımız lojistik üssümüz, lojistik merkezimiz olacak. Ona yakınlığı nedeniyle de Eskipazar Organize Sanayi Bölgemiz hem ilimiz hem de bölgemiz için çok kıymetli, yıldızı parlayan bir bölge. İnşallah kısa süre içerisinde altyapı çalışmalarımızı bitirir ve yavaş yavaş fabrikalarımızı burada kurmaya başlayarak, bacalarımızı tüttürürüz."

İstihdam noktasında beklentilerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Yavuz, "73 parseldeki sanayi kuruluşlarımız faaliyete geçtiği zaman 6 bin civarında istihdam hedefimiz var. Bu gerçekten bölgemiz için ciddi istihdam ve gelir kapısı olacak. Şimdiden burada çalışmak isteyen vatandaşlarımızın eğitim anlamında hazırlanmalarını istiyorum." dedi.