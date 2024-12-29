Karabük'te muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında

Karabük'te mahalleden köye çevrilen yerleşim biriminde muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Merkeze bağlı Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi'nin, Cemal Ovası köyü olması için 9 Temmuz 2023'te referandum yapıldı. Referandumun ardından 26 Temmuz 2024'te kurulan Cemal Ovası köyü, Karabük merkeze bağlı 38'inci, ilin ise 278'inci köyü oldu.

Sandık başına giden 171 seçmenin oy verme işleminin tamamlanması ve sayımın ardından 2 aday arasından muhtar belirlenecek. Muhtar adayı Sezgin Urfa, gazetecilere, Göklen Mahallesi'nin Zopran köyüne uzaklığı nedeniyle ayrı köy olarak tescil edilmesi için Valiliğe müracaat ettiklerini belirterek, "9 Temmuz 2023'te referandum yapıldı. Halkın iradesiyle burası köy oldu. Köyümüzde yaklaşık 70 hane var. Vatandaşlar genellikle tarımla uğraşıyor. Şehre yakın bir köyümüz." dedi.