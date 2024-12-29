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        Karabük'te muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında

        Karabük'te mahalleden köye çevrilen yerleşim biriminde muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:23
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        Karabük'te muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında
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        Karabük'te mahalleden köye çevrilen yerleşim biriminde muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

        Merkeze bağlı Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi'nin, Cemal Ovası köyü olması için 9 Temmuz 2023'te referandum yapıldı. Referandumun ardından 26 Temmuz 2024'te kurulan Cemal Ovası köyü, Karabük merkeze bağlı 38'inci, ilin ise 278'inci köyü oldu.

        Sandık başına giden 171 seçmenin oy verme işleminin tamamlanması ve sayımın ardından 2 aday arasından muhtar belirlenecek.

        Muhtar adayı Sezgin Urfa, gazetecilere, Göklen Mahallesi'nin Zopran köyüne uzaklığı nedeniyle ayrı köy olarak tescil edilmesi için Valiliğe müracaat ettiklerini belirterek, "9 Temmuz 2023'te referandum yapıldı. Halkın iradesiyle burası köy oldu. Köyümüzde yaklaşık 70 hane var. Vatandaşlar genellikle tarımla uğraşıyor. Şehre yakın bir köyümüz." dedi.

        Diğer muhtar adayı Hayri Çalışkan da muhtar seçilmesi halinde elinden geldiği kadar hizmet yapmak istediğini ifade etti.

        İlk kez oy kullanan 18 yaşındaki Zeki Sinan Kasap da seçimlerin köy için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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