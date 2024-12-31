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        Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı

        Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:20
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        Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı
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        Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı.

        Sercan Ç'nin (32) kullandığı 78 BT 485 plakalı kamyona yüklü vinç, Kartaltepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Kazada vinç operatörü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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