Karabük'te devrilen vincin operatörü yaralandı.

Kazada vinç operatörü yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sercan Ç'nin (32) kullandığı 78 BT 485 plakalı kamyona yüklü vinç, Kartaltepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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