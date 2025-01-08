Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye adli kontrol
Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, il merkezinde yapılan çalışmada durumundan şüphelendikleri Y.Ç.K, H.Ö. ve M.Ö'ye üst araması yaptı.
Aramalarda, daralı ağırlıkları 12,13 gram metamfetamin ve 1,07 gram sentetik uyuşturucuyla 5 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", ayrıca zanlılar Y.Ç.K. ve H.Ö. "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.
Öte yandan şüphelilerden Y.Ç.K'nin, İstanbul'dan "uyuşturucu ticareti" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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