Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye adli kontrol

        Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye adli kontrol
        ABONE OL

        Karabük'te sahte sürücü belgesi ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, il merkezinde yapılan çalışmada durumundan şüphelendikleri Y.Ç.K, H.Ö. ve M.Ö'ye üst araması yaptı.

        Aramalarda, daralı ağırlıkları 12,13 gram metamfetamin ve 1,07 gram sentetik uyuşturucuyla 5 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak", ayrıca zanlılar Y.Ç.K. ve H.Ö. "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

        Öte yandan şüphelilerden Y.Ç.K'nin, İstanbul'dan "uyuşturucu ticareti" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 210 bin 562 kişiyi ağırladı
        Türkiye'nin ilk cam seyir terası geçen yıl 210 bin 562 kişiyi ağırladı
        Karabük'te kamu hizmeti alanların memnuniyeti sürekli iletişimle artırılaca...
        Karabük'te kamu hizmeti alanların memnuniyeti sürekli iletişimle artırılaca...
        Karabük Belediyesinden peyzaj çalışması
        Karabük Belediyesinden peyzaj çalışması
        Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sokak hayvanlarına mama bırakması...
        Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sokak hayvanlarına mama bırakması...
        Safranbolu'da 109 bin yaz çiçeği tohumu toprakla buluştu
        Safranbolu'da 109 bin yaz çiçeği tohumu toprakla buluştu
        AK Parti'li Keşir, Karabük Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Keşir, Karabük Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu: