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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, esnafı ziyaret etti

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eflani ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:03
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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eflani ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        İlçe merkezinde kurulan pazar alanını gezen Şahin, esnafla bir araya geldi.

        Şahin, tek tek görüştüğü pazarcı esnafının talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

        Ziyarette ilişkin açıklama yapan Şahin, "Alın teriyle helal rızık peşinde koşan esnafımız, sadece ekonomimizin değil aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarımızın da önemli parçasıdır. Esnafımızın taleplerini ve önerilerini dinleyerek onların sesi olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Eflani'mizin kalkınması, esnafımızın güçlenmesi ve daha güzel geleceğe adım atması için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahin'e ziyaretinde, Eflani AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ve yönetimi, İl Genel Meclis üyesi Mesut Aydın, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu üyeleri Murat Dikilitaş, Nihat Ertan ve Recep Özdemir de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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