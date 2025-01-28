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        Karabük'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Karabük'te tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:19
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        Karabük'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde mali suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        "Tefecilik" suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda Ş.Ö. ve A.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, tabanca, 50 tabanca mermisi, 27 hamiline senet, 47 boş senet, borçlulara ait ödeme planı, alacakların yazılı olduğu ajanda ve evraklar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında mağdur oldukları tespit edilen 57 kişinin de ifadesine başvuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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