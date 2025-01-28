Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık ve fizyoterapi alanında önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel çalışmalar ve eğitim ortamı sunan merkez, ortopedik, nörolojik, pediatrik ve kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi alanlarda bilimsel projeler yürüterek toplum sağlığına da katkı sağlayacak.

Merkez ayrıca, bölge halkına danışmanlık, koruyucu rehabilitasyon ve bilgilendirme hizmetleri sunarak Karabük ve çevresindeki sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Metehan Yana, merkezin akademik projelerde de aktif olduğunu belirterek, "Şu anda 4 TÜBİTAK öğrenci projesi ve 2 BAP projesi yürütülüyor. Hedefimiz, ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer almak. Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarından omurga eğriliklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Obezite, diyabet ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi sorunlar için de vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. Uzman hekim tarafından yönlendirilmiş hastaları kabul ediyoruz. Değerlendirme sonrasında ihtiyaçlara uygun bireysel programlar oluşturup, tedavi sürecini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Safranbolu'da Tarihi Manifaturacılar Çarşısı aslına dönüyor

Safranbolu Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı'nda tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve çarşı esnafını rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çarşı içerisindeki yolda sonradan eklenen parke taşları kaldırılarak tarihi zemin üzerindeki modern unsurlar temizleniyor.

Proje kapsamında ayrıca aşırı yağışlarda dükkanların içine su girmesini engellemek amacıyla altyapı iyileştirme çalışmaları ile yeni yağmur suyu drenaj hattı çalışması başladı.

Tarihi Çarşı'ya özgü tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak amacıyla zeminin alt katmanlarında yer alan Arnavut kaldırım taşları açığa çıkarılacak. Çalışmayla çarşı, tarihi ilçenin özgün mimari kimliğini daha güçlü yansıtacak.