Karabük'te vatandaşların ve banka görevlilerinin dikkati sayesinde bir kişinin dolandırılması engellendi

Karabük'te vatandaşlar ve banka görevlilerinin dikkati sayesinde bir kişinin dolandırılmasının önüne geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, E.K. ile sosyal medya üzerinden iletişim kuran dolandırıcılar, Valiliğin yardım yapacağı bahanesiyle banka bilgilerini vermesini istedi.

E.K, bir banka şubesinden hesabındaki 950 bin lirayı dolandırıcılara göndermek üzereyken şüphe uyandıran tavırlarını fark eden vatandaşlar ve banka görevlileri polise bilgi verdi.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu dolandırılmak üzere olduğu belirlenen E.K'nin parayı göndermesine engel oldu.

Öte yandan aynı yöntem kullanılarak bir kişinin 30 bin 600 lirası dolandırıldı.

Sosyal medyadan E.D. ile iletişim kuran dolandırıcılar, Valiliğin yardım yapacağı bahanesiyle banka hesap bilgilerini vermesini ve telefonuna gelen mesajları kendilerine iletmesini istedi. Bu yolla E.D'yi 30 bin 600 lira dolandıran zanlılar ayrıca, E.D'nin kredi kartından 67 bin 900 lira alış veriş yaptı.

Durumun emniyete bildirilmesinin ardından başlatılan çalışma kapsamında, provizyonda olan söz konusu alışveriş tutarına bloke koyduruldu.