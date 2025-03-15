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        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne para cezası

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin 260 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:26
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        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne para cezası
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin 260 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada, Safranbolu ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kıranköy Kavşağı'nda ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüyle ilgili yayınlanan görüntüler incelendi.

        İnceleme sonucunda, araç tespit edilerek, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince kullanıcıya 10 bin 206 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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