KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılında şehir turu atıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla "şehir turu konvoyu" düzenlendi.

5000 Evler Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bir araya gelenler, burada Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Konvoya katılan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, "Tüm Karabük'ün 3 Nisan Sanayi Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Karabük Off-Road Kulübü ve Kask Kafalılar Motosiklet Derneği üyelerinin de katıldığı konvoydaki çok sayıda araç şehir içinde tur attı.