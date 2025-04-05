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        KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılında şehir turu atıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla "şehir turu konvoyu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:19
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        KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılında şehir turu atıldı
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        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla "şehir turu konvoyu" düzenlendi.

        5000 Evler Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bir araya gelenler, burada Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.

        Konvoya katılan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gazetecilere, "Tüm Karabük'ün 3 Nisan Sanayi Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Karabük Off-Road Kulübü ve Kask Kafalılar Motosiklet Derneği üyelerinin de katıldığı konvoydaki çok sayıda araç şehir içinde tur attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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