Karabük'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köyde mahsur hastaya İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köyde mahsur hastaya İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla köyü Nahta Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.
Köyde yaşayan bir kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin greyderle yolu açmasıyla ulaşılan kadın, Ovacuma köyündeki sağlık personeline teslim edildi.
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