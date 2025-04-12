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        Karabük'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köyde mahsur hastaya İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:04
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        Karabük'te kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köyde mahsur hastaya İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkışla köyü Nahta Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

        Köyde yaşayan bir kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

        Ekiplerin greyderle yolu açmasıyla ulaşılan kadın, Ovacuma köyündeki sağlık personeline teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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