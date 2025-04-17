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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:34
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.E.Y. idaresindeki 78 DD 526 plakalı otomobil, demir çelik kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle direk devrildi, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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