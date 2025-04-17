Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.E.Y. idaresindeki 78 DD 526 plakalı otomobil, demir çelik kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk devrildi, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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