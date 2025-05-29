Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 64 sikke ele geçirildi

        Karabük'te farklı dönemlere ait 64 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 64 sikke ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te farklı dönemlere ait 64 sikke ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İl merkezinde düzenlenen operasyonda, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 64 sikke, 7 muhtelif ebatlarda fosil taş, lahit mezarından çıkarıldığı değerlendirilen küpe, bilezik, tarak, yüzük ve kolye gibi 49 tarihi obje ile dedektör ele geçirildi.

        Şüpheliler R.U, C.B. ve M.K. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        KARDEMİR'den 11 milyon avroluk ray satışı anlaşması
        KARDEMİR'den 11 milyon avroluk ray satışı anlaşması
        Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekildi
        Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekildi
        Başına poşet takılan çakalı vatandaş kurtardı
        Başına poşet takılan çakalı vatandaş kurtardı
        Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı
        Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı
        AK Parti Karabük İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        AK Parti Karabük İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama