Karabük'te 64 sikke ele geçirildi

Şüpheliler R.U, C.B. ve M.K. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

İl merkezinde düzenlenen operasyonda, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 64 sikke, 7 muhtelif ebatlarda fosil taş, lahit mezarından çıkarıldığı değerlendirilen küpe, bilezik, tarak, yüzük ve kolye gibi 49 tarihi obje ile dedektör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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