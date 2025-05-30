Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden reklam vererek yatırımla para kazanma vaadiyle insanları dolandırarak elde edilen suç gelirlerinin kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklanmaya çalışılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu yöntemle Karabük dahil 23 ilde 43 kişiyi toplamda 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, İzmir ve Malatya il birimi görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 11'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 zanlıya ise ev hapsi cezası verildi.

Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.