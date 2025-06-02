Genç imam görev yaptığı köy camisinin çehresini güzelleştirdi

ORHAN KUZU - YUSUF KORKMAZ - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde imam Ahmet Baki İncebacak, temizlik ve bakım çalışmalarıyla görevli olduğu caminin çehresini değiştirdi.

İmam hatip lisesi mezunu 21 yaşındaki İncebacak, 5 ay önce ilk görev yeri olan Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyüne imam olarak atandı.

Hafız da olan ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine devam eden İncebacak, görev yaptığı caminin çehresini güzelleştirmek için kolları sıvadı.

Eline süpürge ve bez alarak caminin iç ve dış bölümlerini temizleyen, tadilat ve bakım işlerini yapan, bahçesine çiçek eken İncebacak, ayrıca ihtiyaç durumunda cemaatin yardımına da koşuyor.

Genç imam, çalışmalarını örnek olması için sosyal medya hesabından paylaşıyor.

- "İmam, din görevlisi değil din gönüllüsüdür"

Ahmet Baki İncebacak, AA muhabirine, bilinçli sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, daha önce de motosikletle ilgili paylaşımlar yaptığını söyledi.