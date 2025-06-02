Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza
Karabük'te uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza kesildi.
Karabük'te uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza kesildi.
Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yapılan trafik uygulamasında, yoldan geçen cip polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kaçan araç, trafik polisi ekipleri tarafından il merkezinde durduruldu.
Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 57 bin 453 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
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