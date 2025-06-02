Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 57 bin 453 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.