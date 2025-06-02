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        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza

        Karabük'te uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:32
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        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza
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        Karabük'te uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza kesildi.

        Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yapılan trafik uygulamasında, yoldan geçen cip polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Kaçan araç, trafik polisi ekipleri tarafından il merkezinde durduruldu.

        Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

        Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 57 bin 453 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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