Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.
Aşağıkızılcaören köyünde ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.
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