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        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü

        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:05
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        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Aşağıkızılcaören köyünde ağaçlık alanda örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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