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        Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:42
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        Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 78 S 0026 plakalı minibüs, 5000 Evler Mahallesi 75. Sokak'ta, Ş.E'nin kullandığı 78 AR 218 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada A.T. ile otomobildeki N.K. ve E.E. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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