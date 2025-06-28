Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 78 S 0026 plakalı minibüs, 5000 Evler Mahallesi 75. Sokak'ta, Ş.E'nin kullandığı 78 AR 218 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada A.T. ile otomobildeki N.K. ve E.E. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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