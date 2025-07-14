Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bölgede varlığı bilinen boz ayı, karaca ve porsuk gibi hayvanlar kayda alındı.

Doğasever Ömer Faruk Korkmaz tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

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