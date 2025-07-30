Karabük'teki öğrencilerden yangınlarla mücadele eden orman kahramanlarına mektup
Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarına çeşitli illerden gelerek alevleri söndürme çalışmalarına katılan görevli ve gönüllülere, teşekkür mektubu yazdı.
Karabük Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarına çeşitli illerden gelerek alevleri söndürme çalışmalarına katılan görevli ve gönüllülere, teşekkür mektubu yazdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan orman yangınlarının, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve görev yapan ekiplerin büyük özverisi sayesinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Birlik ve dayanışmanın bir kez daha gözler önüne serildiği bu süreçte Karabük Gençlik Merkezi öğrencilerinin anlamlı bir jest yaptığı aktarılan açıklamada, Karabük'ün gençleri tarafından kaleme alınan mektupların yangına müdahale etmek için günlerce uykusuz kalan ve ateşin içine cesurca giren personele ulaştırıldığı kaydedildi.
Gençlerden biri yazdığı mektupta, "Siz, yalnızca alevleri söndürmediniz. Umudumuzu, doğamızı, nefesimizi de korudunuz. Her damla teriniz, toprağa düşen bir damla can gibi. Sizi asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
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