Safranbolu'da 2 katlı tarihi konak yandı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi konak yangında kullanılamaz hale geldi.
Akçasu Mahallesi’nde sabah saatlerinde Hamza Tomaç’a (86) ait 2 katlı tarihi konakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede konağı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında konağın parçaları yola savruldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
2 katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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