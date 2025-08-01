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        Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar sürüyor

        Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:59 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:59
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        Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar sürüyor
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        Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz'da Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ve Ovacık ilçesi Kışla köyünde meydana gelen orman yangınlarının ardından evleri zarar görenler için geçici barınma alanları oluşturuldu.

        Yangından etkilenen aileler, konteynerlere yerleştirildi. İlgili kurumlar tarafından konteyner alanlarının altyapısı tamamlandı. Elektrik, su, kanalizasyon gibi temel hizmetlerin sağlandığı geçici yaşam alanlarında vatandaşların temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

        Ayrıca, orman yangınlarının ardından zarar gören enerji hatlarında bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalar sonucunda bölgedeki tüm yerleşim yerlerine yeniden elektrik enerjisi sağlandı.

        Öte yandan, yangınların ardından İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede hasar gören ve tamamen yanan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, yangından etkilenen vatandaşları bir an önce güvenli ve sağlıklı barınma ortamına kavuşturmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

        Devletin şefkat elinin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumlarla sahada olduklarını ve tüm desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından elektrik altyapısında oluşan zararların süratle giderildiğini aktaran Yavuz, ekiplerin gayretli çalışmalarıyla bölgedeki tüm yerleşim yerlerine yeniden enerji sağlandığını bildirdi.

        Yavuz, yangın bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarını da büyük oranda tamamladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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