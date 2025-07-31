Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür mesajı

        Karabük Valiliği, kentte yaşanan orman yangınlarında mücadele edenler için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Valiliği, kentte yaşanan orman yangınlarında mücadele edenler için teşekkür mesajı yayımladı.

        Mesajda, 22 Temmuz'da Merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü, 23 Temmuz'da Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ve Ovacık ilçesi Kışla köyü ile 28 Temmuz'da Merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde meydana gelen orman yangınlarının, ilgili tüm kurumların özverili çalışmaları ve sahada görev yapan ekiplerin cansiperane kahramanca mücadelesi neticesinde kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

        Zorlu süreçte yangınlardan etkilenenlere "geçmiş olsun" dilekleri iletilen mesajda, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

        Yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara, gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarına ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür edilen mesajda, "Ayrıca yangınla mücadelede görevli personelin günlük iaşe, barınma ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, sahada aktif görev alan sivil toplum kuruluşlarına ve yardım elini uzatan duyarlı vatandaşlarımıza da en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birlik ve dayanışma ruhuyla yürütülen bu mücadele, milletimizin karşılaştığı her türlü zorlukta sergilediği örnek dayanışmayı ve güçlü toplumsal refleksi bir kez daha ortaya koymuştur. Karabük Valiliği olarak temennimiz ülkemizin ve milletimizin benzer afetlerle bir daha karşı karşıya kalmaması ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesidir. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Bakan Ersoy açıkladı: Turizm gelirinde rekor
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya'dan yaralı saksağana şefkat eli
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya'dan yaralı saksağana şefkat eli
        Karabük'te ormanlık alanda karaca görüntülendi
        Karabük'te ormanlık alanda karaca görüntülendi
        Karabük'teki öğrencilerden yangınlarla mücadele eden orman kahramanlarına m...
        Karabük'teki öğrencilerden yangınlarla mücadele eden orman kahramanlarına m...
        Safranbolu'da 2 katlı tarihi konak yandı
        Safranbolu'da 2 katlı tarihi konak yandı
        Safranbolu'da tarihi konak yandı
        Safranbolu'da tarihi konak yandı
        Karabük'te orman yangınlarının yol açtığı hasar görüntülendi
        Karabük'te orman yangınlarının yol açtığı hasar görüntülendi