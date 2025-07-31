Karabük Valiliğinden orman yangınlarıyla mücadele edenlere teşekkür mesajı

Karabük Valiliği, kentte yaşanan orman yangınlarında mücadele edenler için teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda, 22 Temmuz'da Merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü, 23 Temmuz'da Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ve Ovacık ilçesi Kışla köyü ile 28 Temmuz'da Merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde meydana gelen orman yangınlarının, ilgili tüm kurumların özverili çalışmaları ve sahada görev yapan ekiplerin cansiperane kahramanca mücadelesi neticesinde kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Zorlu süreçte yangınlardan etkilenenlere "geçmiş olsun" dilekleri iletilen mesajda, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

Yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara, gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarına ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür edilen mesajda, "Ayrıca yangınla mücadelede görevli personelin günlük iaşe, barınma ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, sahada aktif görev alan sivil toplum kuruluşlarına ve yardım elini uzatan duyarlı vatandaşlarımıza da en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birlik ve dayanışma ruhuyla yürütülen bu mücadele, milletimizin karşılaştığı her türlü zorlukta sergilediği örnek dayanışmayı ve güçlü toplumsal refleksi bir kez daha ortaya koymuştur. Karabük Valiliği olarak temennimiz ülkemizin ve milletimizin benzer afetlerle bir daha karşı karşıya kalmaması ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesidir. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerine yer verildi.