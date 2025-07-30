Karabük'te ormanlık alanda karaca görüntülendi

İlçedeki ormanlık alanda otlayan karacayı fark eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, o anları fotoğraf makinesiyle kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.