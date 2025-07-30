Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya'dan yaralı saksağana şefkat eli

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, orman yangınından kurtarılan yaralı saksağan yavrusunu makamında misafir ediyor.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte yaşanan orman yangınlarında sadece insanların değil doğadaki canlıların da etkilendiği belirtildi.

Ekipler tarafından alevlerin arasından kurtarılan saksağan yavrusunun Karabük Belediyesine getirildiği aktarılan açıklamada, "Minik saksağanın bakımına belediye binasında devam ediliyor. Yaralı yavru saksağan zaman zaman başkanın makamına da misafir oluyor. Henüz uçma yetisi kazanamayan ve yuvasız kalan yavruya belediye personeli de büyük bir özenle bakıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çetinkaya, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunu kaydederek, "Yangınlarla sadece ağaçları değil, birçok canlının yuvasını da kaybettik. Bu küçük misafirimiz bize emanet. Ona elimizden gelen en iyi şekilde bakacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hayvanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı ve o zamana kadar belediyenin misafiri olmaya devam edeceği kaydedildi.