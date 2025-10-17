Karabük Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı törenle açıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Filistin'in insanlığın kanayan yarası olduğunu belirterek, Filistin'in, insanlık onuru için son derece kıymetli bir coğrafya ve değer olduğunu söyledi.

Üniversite olarak hep birlikte elde ettikleri başarıları yeni yılda daha ileriye taşıyacaklarını belirten Kırışık, "Bilimi merkeze alan, Türkiye Yüzyılı'nı başaracağımız, hayata geçireceğimiz vizyonla çalışmayı ve desteklemeyi vadediyorum." dedi.

Kırışık, dünyanın en kıymetli işinin bilim üretmek, bilgi geliştirmek, sorunlara çözümler bulmak, ihtiyaçlara çözümler üretmek olduğunu anlatarak, "Bilimde dünyada birinci sırada olan bir müddet sonra görüyoruz ki dünyanın süper gücü haline geliyor. Biz de bilime ne kadar önem verir ne kadar gayret gösterirsek yaşadığımız sorunların hepsini kolaylıkla çözeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı cihana hakim kılacağız." diye konuştu.

Cevizoğlu, 80 yıl önce Birleşmiş Milletlerin kurulduğu zaman yeni dünya düzeninin oluşturulduğunu anlatarak, "Bu yeni dünya düzeni kurallar koydu. 80 yıl sonra bunların eskidiğini, bir işe yaramadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Adil bir dünya mümkündür' sözü bunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Artık yeni bir dünya düzeninin kurulmasının zamanının geldiğini vurgulayan Cevizoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız bunu çok vurguladı, vurgulamaya devam ediyor. Benim de bir önerim var. Biz bu Birleşmiş Milletleri adam edemedik. O zaman ne yapabiliriz? Alternatif bir Birleşmiş Milletler kurmak mümkün. Bizim gibi düşünen ülkeleri harekete geçirirsek, biz ayrı bir Birleşmiş Milletler kurduk dersek şu andaki mevcut Birleşmiş Milletlerin gücü ve veto yetkisi sıfıra iner. 'Biz sana uymuyoruz. Kuralları biz koyduk. Veto ve karar yetkisine sahip ülkeler eşit olacak.' dersek alternatif bir Birleşmiş Milletleri kurmuş oluruz. İnsanlığın hayrına da olmuş olur."

Nobel Barış Ödülü'ne değinen Cevizoğlu, "Gazze'ye yapılan İsrail saldırısından sonra, garantisi olmasa da bir ateşkes sağlandıysa barış ödülünün Cumhurbaşkanı'mıza verilmesi en büyük hakkaniyet olur çünkü tek başına çok büyük mücadeleler sergiledi. İki yıl boyunca müthiş mücadele verdi Cumhurbaşkanı'mız." değerlendirmesinde bulundu.