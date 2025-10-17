Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı törenle açıldı

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı törenle açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

        KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Filistin'in insanlığın kanayan yarası olduğunu belirterek, Filistin'in, insanlık onuru için son derece kıymetli bir coğrafya ve değer olduğunu söyledi.

        Üniversite olarak hep birlikte elde ettikleri başarıları yeni yılda daha ileriye taşıyacaklarını belirten Kırışık, "Bilimi merkeze alan, Türkiye Yüzyılı'nı başaracağımız, hayata geçireceğimiz vizyonla çalışmayı ve desteklemeyi vadediyorum." dedi.

        Kırışık, dünyanın en kıymetli işinin bilim üretmek, bilgi geliştirmek, sorunlara çözümler bulmak, ihtiyaçlara çözümler üretmek olduğunu anlatarak, "Bilimde dünyada birinci sırada olan bir müddet sonra görüyoruz ki dünyanın süper gücü haline geliyor. Biz de bilime ne kadar önem verir ne kadar gayret gösterirsek yaşadığımız sorunların hepsini kolaylıkla çözeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı cihana hakim kılacağız." diye konuştu.

        - "Artık yeni bir dünya düzeninin kurulmasının zamanı geldi"

        Yeni akademik yılı açılışında, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Bir Coğrafyanın Dramı: 'Küresel Terör-Gazze' Tarihin En Uzun Sessizliği" isimli ilk dersi verdi.

        Cevizoğlu, İsrail'in soykırımı sonucu Gazze'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini söyledi.

        Gazze'de açlığın silah olarak kullanılarak insanların öldürüldüğünü belirten Cevizoğlu, 147'si çocuk olmak üzere 428 kişinin açlıktan öldüğünü dile getirdi.

        Cevizoğlu, 80 yıl önce Birleşmiş Milletlerin kurulduğu zaman yeni dünya düzeninin oluşturulduğunu anlatarak, "Bu yeni dünya düzeni kurallar koydu. 80 yıl sonra bunların eskidiğini, bir işe yaramadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Adil bir dünya mümkündür' sözü bunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

        Artık yeni bir dünya düzeninin kurulmasının zamanının geldiğini vurgulayan Cevizoğlu, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı'mız bunu çok vurguladı, vurgulamaya devam ediyor. Benim de bir önerim var. Biz bu Birleşmiş Milletleri adam edemedik. O zaman ne yapabiliriz? Alternatif bir Birleşmiş Milletler kurmak mümkün. Bizim gibi düşünen ülkeleri harekete geçirirsek, biz ayrı bir Birleşmiş Milletler kurduk dersek şu andaki mevcut Birleşmiş Milletlerin gücü ve veto yetkisi sıfıra iner. 'Biz sana uymuyoruz. Kuralları biz koyduk. Veto ve karar yetkisine sahip ülkeler eşit olacak.' dersek alternatif bir Birleşmiş Milletleri kurmuş oluruz. İnsanlığın hayrına da olmuş olur."

        Nobel Barış Ödülü'ne değinen Cevizoğlu, "Gazze'ye yapılan İsrail saldırısından sonra, garantisi olmasa da bir ateşkes sağlandıysa barış ödülünün Cumhurbaşkanı'mıza verilmesi en büyük hakkaniyet olur çünkü tek başına çok büyük mücadeleler sergiledi. İki yıl boyunca müthiş mücadele verdi Cumhurbaşkanı'mız." değerlendirmesinde bulundu.

        Tören, Rektör Kırışık tarafından Cevizoğlu'na Türk bayrağı hediye edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!

        Benzer Haberler

        Karabük'te "9. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        Karabük'te "9. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        Karabük'te çıkan yangında 36 arı kovanı zarar gördü
        Karabük'te çıkan yangında 36 arı kovanı zarar gördü
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'nde incelemelerde bul...
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'nde incelemelerde bul...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te fiyatı 100 liraya düşen hamsi tezgahlarda kısa sürede tükendi
        Karabük'te fiyatı 100 liraya düşen hamsi tezgahlarda kısa sürede tükendi