Karabük-Zonguldak demir yolu hattı heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.
Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
