Karabük-Zonguldak demir yolu hattı heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

