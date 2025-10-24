Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük-Zonguldak demir yolu hattı heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:47
        
        Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

        Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

