Karabük'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.
E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda Hilal Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü genç kız ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kahreman’ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.