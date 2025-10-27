Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki trafik kazasında ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:31 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:31
        Karabük'teki trafik kazasında ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi
        KARABÜK-Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın cenazesi defnedildi.

        Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden bu yıl mezun olan 22 yaşındaki Hilal Kahreman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kahreman'ın cenazesi, Şirinevler Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram ile vatandaşlar ve arkadaşları katıldı.

        Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.B'nin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet dün, Karabük-Safranbolu kara yolunda Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpışmış, ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

