Karabük'teki trafik kazasında ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi

E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet dün, Karabük-Safranbolu kara yolunda Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpışmış, ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.B'nin, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram ile vatandaşlar ve arkadaşları katıldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden bu yıl mezun olan 22 yaşındaki Hilal Kahreman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

