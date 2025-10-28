Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:36
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

        A.I. idaresindeki 55 DL 937 plakalı otomobil, Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Özgür Sokak'ta B.D. (17) yönetimindeki 78 ACK 842 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki B.B. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, motosiklet sürücüsü B.D'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

