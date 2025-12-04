Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği alan "Karabük'te Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Bilincinin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde 25 tekerlekli sandalye edinildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında fiziki erişilebilirlik şartlarını iyileştirmek, vatandaşların hizmetlere daha rahat ve etkin ulaşmalarını sağlamak amacıyla temin edilen tekerlekli sandalyeler, düzenlenen törenle teslim edildi.

Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının idare amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Karabük Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlik yapıldı

Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilim Merkezi'nde yapılan faaliyete, Karabük Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri katıldı.