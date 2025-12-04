Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:01
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği alan "Karabük'te Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Bilincinin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde 25 tekerlekli sandalye edinildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında fiziki erişilebilirlik şartlarını iyileştirmek, vatandaşların hizmetlere daha rahat ve etkin ulaşmalarını sağlamak amacıyla temin edilen tekerlekli sandalyeler, düzenlenen törenle teslim edildi.

        Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının idare amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Karabük Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlik yapıldı

        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilim Merkezi'nde yapılan faaliyete, Karabük Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri katıldı.

        Etkinlikte, bilim gösterisi, renk değişimleri, basınç ve etkileşimli deneyler çocukların ilgisini çekerken, bilimsel süreçler eğlenceli sunumla keyifli hale getirildi.

        Gösterinin ardından öğrenciler, ilgilerine göre farklı atölyelere yönlendirildi.

        Ebru, rölyef, takı tasarım, 3D kalem, mandala ve boyama çalışmalarının yer aldığı atölyelerde katılımcılar, hem el becerilerini geliştirdi hem de üretimlerini ortaya koydu.

        Müzik ve eğlence etkinliklerinin de düzenlendiği program, fotoğraf çekimi, pasta kesimi ve katılımcılara verilen hediye paketleriyle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

