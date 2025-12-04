Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Karabük'te evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:27 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evde oğlu Mustafa G'nin (45) hareketsiz yattığını gören Pakize G. (86), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Mustafa G'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Mustafa G. buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, evde inceleme yaptı.

        Mustafa G'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!

        Benzer Haberler

        Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu
        Adalet Sarayı için ilk kazma vuruldu
        Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu
        Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu
        Karabük Bilim Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik
        Karabük Bilim Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Minibüsün motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
        Minibüsün motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi