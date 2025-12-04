Karabük'te evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Karabük'te evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evde oğlu Mustafa G'nin (45) hareketsiz yattığını gören Pakize G. (86), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Mustafa G'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Mustafa G. buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, evde inceleme yaptı.
Mustafa G'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
