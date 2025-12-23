Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 08:57 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.A.Ç. idaresindeki 06 BCF 803 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Eskipazar ilçesindeki kazada ise A.Ş. yönetimindeki 05 AAZ 936 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Eskipazar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ambulans değil alyans!
        Ambulans değil alyans!
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma

        Benzer Haberler

        Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı
        Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı
        Kuyumcu soygunu faillerine hapis cezası
        Kuyumcu soygunu faillerine hapis cezası
        Ters istikamette canını hiçe sayarak ilerlediği anlar kamerada
        Ters istikamette canını hiçe sayarak ilerlediği anlar kamerada
        Karabük'te elektrikli otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla görü...
        Karabük'te elektrikli otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla görü...
        Kuyumcu soygununda karar açıklandı Kuyumcuyu soyan 3 kafadara 13'er yıl hap...
        Kuyumcu soygununda karar açıklandı Kuyumcuyu soyan 3 kafadara 13'er yıl hap...
        Kamelya yangında küle döndü
        Kamelya yangında küle döndü