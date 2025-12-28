Habertürk
        Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi

        Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi

        Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:36
        Karabük'teki kış manzaraları havadan görüntülendi
        Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar karla kaplandı.

        Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu.

        Yağış, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde de etkili oldu.

        Kar yağışının ardından oluşan kış manzaraları dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

