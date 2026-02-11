Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Belediyesinden yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmeti

        Karabük Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmetini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Belediyesinden yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmeti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmetini sürdürüyor.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı ve Engelli Bakım Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025'te 3 bin 720 kişinin kişisel bakım ihtiyacı evlerinde karşılandı.


        Hizmetten yararlanan vatandaşların sağlık durumları ve yaşam koşulları dikkate alınarak haftalık ya da aylık periyotlarla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

        Ziyaretlerde saç ve tırnak kesimi, kişisel temizlik ve banyo gibi temel bakım hizmetleri, alanında uzman ekipler tarafından yapılıyor.

        Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Karabük Belediyesi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'ne "0370 415 77 94" numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, evde bakım hizmetlerinin belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının önemli parçası olduğunu kaydetti.


        Yaşlıları ve engelli vatandaşların kendileri için büyük değer olduğunu belirten Çetinkaya, "Onların hayatını kolaylaştırmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Evde bakım hizmetlerimizle belediyemizin şefkat elini ihtiyaç duyulan her eve ulaştırıyoruz. Bu hizmeti kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler

        Benzer Haberler

        Karabük'te dolandırıcılığa karşı bilgilendirme stantları kuruldu
        Karabük'te dolandırıcılığa karşı bilgilendirme stantları kuruldu
        Karabük'te tarlada yürüyen 2 karaca görüntülendi
        Karabük'te tarlada yürüyen 2 karaca görüntülendi
        Sanatçı Çelik klip çekmişti, valilik uyardı Son olarak sanatçı Çelik'in kli...
        Sanatçı Çelik klip çekmişti, valilik uyardı Son olarak sanatçı Çelik'in kli...
        Karabük Üniversitesi akademik teşvikte yükselişini sürdürüyor
        Karabük Üniversitesi akademik teşvikte yükselişini sürdürüyor
        Karabük'te dolandırıcılığa karşı bilgilendirme stantları kuruldu
        Karabük'te dolandırıcılığa karşı bilgilendirme stantları kuruldu
        Filyos Çayı'nı yüzerek geçen yaban domuzları kamerada
        Filyos Çayı'nı yüzerek geçen yaban domuzları kamerada