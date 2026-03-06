BBP Genel Başkanı Destici, Karabük'te konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İslam dünyasına diyoruz ki birlik, diğer dünya devletlerine diyoruz ki ortak tepki." dedi.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Destici, Karabük Belediyesini ziyaret etti.



AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından bina girişinde karşılanan Destici, makamda görüşme gerçekleştirdi.



Daha sonra partisinin İl Başkanlığına geçen Destici, İl İstişare Toplantısı'na katıldı.



Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi.



Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz onlara saldırmasaydık onlar bize saldıracaktı.", "Biz müdahale etmeseydik bir hafta sonra nükleer silah sahibi olacaklardı." gibi söylemlerle kendi yaptıkları saldırganlığa, haydutluğa gerekçe aradığını belirterek, "Buna hiç kimse inanmaz, çok gülünç bir durum. Dolayısıyla bu gerekçelerin hiçbirisi doğru değil." diye konuştu.



ABD'nin bir taraftan İran'a müzakere için haber gönderdiğini, bir taraftan da "Müzakereye kapalıyız, teklifimizi reddettiler." dediğini aktaran Destici, şöyle devam etti:



"Eder tabii, senin nerene güvenecek? Sen Umman'da müzakere masasındayken İran vuruldu. İran'ın dini lideri öldürüldü. Onun için bunların güvenilecek bir tarafı yoktur ve İran elbette ki mecburen kendi ülkesini, kendi insanını koruyacaktır. Bu anlamda verdiği karşılık da nefsi müdafaadır ve İran'ın hakkıdır, İran halkının hakkıdır.





Bizim İran'la geçmişten bugüne problemlerimiz olabilir, farklı mezheplerden olabiliriz. Bunların şu anda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Neticede bir zalim, bir haydut zorbalık, katliam yapmaktadır. Yaşları 7 ile 12 arasındaki 168 çocuğun ne suçu, ne günahı vardı be vicdansızlar, be ahlaksızlar, be haydutlar."





- "Bunlar dünya tarihinden silinmeli"





Destici, "Onun için bunlar dünya tarihinden silinmeli." diyerek, "Böyle liderler olmaz. Bunlar dünyayı dünya savaşına da sürükler. Bunlar sadece bizim coğrafyamızı değil, bütün dünyayı yakarlar ve yıkarlar, umurlarında olmaz. Onun için bizim çağrımız hem İslam dünyasına hem diğer dünya devletlerine hem de Amerikan halkınadır." şeklinde konuştu.



İsrail'den bir beklentilerinin olmadığını söyleyen Destici, "10 milyon nüfusla bütün dünyaya hakim olacaklar, onlar kafayı oraya koymuşlar. Onlar kendilerini seçilmiş ırk, seçilmiş kavim ve kendilerine vadedilmiş topraklar diye bir rüya görüyorlar, olmayan bir şeyi istiyorlar. Onun için İslam dünyasına diyoruz ki birlik, diğer dünya devletlerine diyoruz ki ortak tepki." ifadelerini kullandı.



Destici, İran'dan Suriye'deki gibi bir göç dalgasının yaşanmasına da müsaade edilmeyeceğini kaydetti.



Emekli ikramiyelerinin tartışıldığını hatırlatan Destici, ikramiyenin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.





Daha sonra Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Destici, programını tamamlayarak kentten ayrıldı.

