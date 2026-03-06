Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Karabük'te konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İslam dünyasına diyoruz ki birlik, diğer dünya devletlerine diyoruz ki ortak tepki." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Karabük'te konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İslam dünyasına diyoruz ki birlik, diğer dünya devletlerine diyoruz ki ortak tepki." dedi.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Destici, Karabük Belediyesini ziyaret etti.

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından bina girişinde karşılanan Destici, makamda görüşme gerçekleştirdi.

        Daha sonra partisinin İl Başkanlığına geçen Destici, İl İstişare Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi.

        Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Biz onlara saldırmasaydık onlar bize saldıracaktı.", "Biz müdahale etmeseydik bir hafta sonra nükleer silah sahibi olacaklardı." gibi söylemlerle kendi yaptıkları saldırganlığa, haydutluğa gerekçe aradığını belirterek, "Buna hiç kimse inanmaz, çok gülünç bir durum. Dolayısıyla bu gerekçelerin hiçbirisi doğru değil." diye konuştu.

        ABD'nin bir taraftan İran'a müzakere için haber gönderdiğini, bir taraftan da "Müzakereye kapalıyız, teklifimizi reddettiler." dediğini aktaran Destici, şöyle devam etti:

        "Eder tabii, senin nerene güvenecek? Sen Umman'da müzakere masasındayken İran vuruldu. İran'ın dini lideri öldürüldü. Onun için bunların güvenilecek bir tarafı yoktur ve İran elbette ki mecburen kendi ülkesini, kendi insanını koruyacaktır. Bu anlamda verdiği karşılık da nefsi müdafaadır ve İran'ın hakkıdır, İran halkının hakkıdır.


        Bizim İran'la geçmişten bugüne problemlerimiz olabilir, farklı mezheplerden olabiliriz. Bunların şu anda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Neticede bir zalim, bir haydut zorbalık, katliam yapmaktadır. Yaşları 7 ile 12 arasındaki 168 çocuğun ne suçu, ne günahı vardı be vicdansızlar, be ahlaksızlar, be haydutlar."


        - "Bunlar dünya tarihinden silinmeli"


        Destici, "Onun için bunlar dünya tarihinden silinmeli." diyerek, "Böyle liderler olmaz. Bunlar dünyayı dünya savaşına da sürükler. Bunlar sadece bizim coğrafyamızı değil, bütün dünyayı yakarlar ve yıkarlar, umurlarında olmaz. Onun için bizim çağrımız hem İslam dünyasına hem diğer dünya devletlerine hem de Amerikan halkınadır." şeklinde konuştu.

        İsrail'den bir beklentilerinin olmadığını söyleyen Destici, "10 milyon nüfusla bütün dünyaya hakim olacaklar, onlar kafayı oraya koymuşlar. Onlar kendilerini seçilmiş ırk, seçilmiş kavim ve kendilerine vadedilmiş topraklar diye bir rüya görüyorlar, olmayan bir şeyi istiyorlar. Onun için İslam dünyasına diyoruz ki birlik, diğer dünya devletlerine diyoruz ki ortak tepki." ifadelerini kullandı.

        Destici, İran'dan Suriye'deki gibi bir göç dalgasının yaşanmasına da müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

        Emekli ikramiyelerinin tartışıldığını hatırlatan Destici, ikramiyenin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.


        Daha sonra Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Destici, programını tamamlayarak kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici: "Trump ve Netenyahu gibi liderler dünya tarihind...
        BBP Genel Başkanı Destici: "Trump ve Netenyahu gibi liderler dünya tarihind...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
        TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ'de yapıldı
        TRT 17. Uluslararası Belgesel Ödüllerinin tanıtımı KBÜ'de yapıldı
        Eflanispor, BAL'dan çekildi
        Eflanispor, BAL'dan çekildi
        KBÜ senatosunda Türkiye ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş değerlendi...
        KBÜ senatosunda Türkiye ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş değerlendi...